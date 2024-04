Programa do Governo: a falácia das 60 medidas

Depois de uma reunião do Conselho de Ministros, o Governo entregou o seu programa na Assembleia da República nesta quarta-feira ao final da manhã. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, revelou na conferência de imprensa após a reunião que o documento tem pelo menos 60 medidas de programas de outros partidos, no âmbito "do espírito de diálogo" do executivo. Mas será a vontade de diálogo verdadeira ou as seis dezenas de propostas de outros partidos são "para inglês ver"?

