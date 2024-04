O primeiro dos quebra-cabeças de Luís Montenegro

O Conselho das Finanças Públicas (CFP) veio nesta terça-feira fazer as contas ao excedente que o Governo terá afinal em mãos para cumprir as suas promessas eleitorais. Além dos 3193 milhões de euros extras que ficaram nos cofres em 2023, serão 1400 milhões de euros este ano e 1700 no próximo. Para lá desse valor, o balão esvazia-se e o fantasma do défice reaparece.

