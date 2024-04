Oposição vence legislativas na Coreia do Sul e deixa o Presidente Yoon em maus lençóis

PD e os seus aliados aumentam maioria e a oposição ao PPP pode chegar, em conjunto, a dois terços do Parlamento – nesse cenário, teria deputados suficientes para destituir o chefe de Estado.

As primeiras projecções sobre o desfecho das eleições legislativas da Coreia do Sul, realizadas esta quarta-feira, apontam para um cenário ainda mais negro do que o previsto pelo Presidente do país, o conservador Yoon Suk-yeol. O Partido Democrático (PD, liberal) e os seus aliados mantiveram e devem ampliar a sua maioria; e a oposição, em conjunto, pode vir a ocupar dois terços da Assembleia Nacional.

Se se confirmar este último cenário, numa eleição que foi vista por muitos analistas como um verdadeiro “referendo” a Yoon, eleito há dois anos, a oposição terá deputados suficientes para alterar a Constituição, para ultrapassar vetos presidenciais e, mais relevante, para lançar um processo de destituição ao chefe de Estado.

Segundo a sondagem à boca das urnas conjunta das emissoras sul-coreanas KBS, MBC e SBS, o PD e seus aliados podem eleger entre 168 e 197 dos 300 deputados da Assembleia, ao passo que o Partido do Poder Popular (PPP, conservador), do Presidente Yoon, e os seus parceiros apontam aos 85 a 111 deputados.

O Partido da Reconstrução da Coreia (PRC, progressista), fundado há um mês pelo ex-ministro da Justiça Cho Kuk, pode eleger até 15 deputados e ser decisivo para a meta dos dois terços (200 deputados).

Estas contas incluem tanto os 254 deputados eleitos nos respectivos círculos eleitorais, como os 36 deputados escolhidos através do método de distribuição proporcional dos votos pelos partidos – o PRC, por exemplo, só concorreu nesta segunda votação.

Mas mesmo que não chegue aos dois terços da Assembleia Nacional, a oposição sul-coreana terá, ainda assim, capacidade para continuar a travar a maior parte das leis e reformas propostas e prometidas por Yoon Suk-yeol quando foi eleito Presidente, em 2022.

Não podendo recandidatar-se em 2027 – a Constituição do país asiático só permite um único mandato presidencial, de cinco anos –, o Presidente arrisca seriamente ficar mais três anos sem conseguir implementar o seu programa e, consequentemente, sem deixar um legado político digno de nota.

“O PPP fez o seu melhor para fazer políticas que defendam a vontade do povo, mas os resultados das projecções são decepcionantes”, admitiu Han Dong-hoon, líder do PPP, citado pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap.

De acordo com a Comissão Eleitoral Nacional, 67% dos eleitores registados (quase 29,7 milhões e pessoas) participaram nas eleições desta quarta-feira, dados que fazem destas legislativas as mais participadas de sempre na Coreia do Sul.

Em desaceleração económica e numa profunda crise demográfica, a quarta maior economia da Ásia vive um período de inflação e de aumento significativo do custo de vida da população, que, somado a alguns escândalos que envolveram a mulher do Presidente e alguns antigos membros do Governo, atiraram a popularidade de Yoon para níveis mínimos.

Antigo procurador que prometeu lutar conta a corrupção, baixar os impostos e levar a cabo reformas estruturais no sistema de saúde, na segurança social e na legislação laboral, Yoon foi eleito em 2022 com apenas mais 0,73% dos votos que o seu adversário e actual líder do PD, Lee Jae-myung.

Envolvido num caso de alegado suborno e corrupção, Lee conseguiu, ainda assim, guiar o partido a uma nova vitória, nesta quarta-feira, reforçando, dessa forma, a sua candidatura para as próximas eleições presidenciais.