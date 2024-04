Resultado das eleições legislativas sul-coreanas pode comprometer o legado do Presidente Yoon

Presidente conservador, do PPP, arrisca-se a continuar sem maioria para aprovar reformas até ao fim do mandato (2027). Votação também é um teste ao líder dos liberais do PD, acusado de suborno.

Dois anos depois de ter sido eleito Presidente da Coreia do Sul e ainda com a maior parte do mandato pela frente – as próximas eleições presidenciais no país asiático só estão previstas para Março de 2027 –, Yoon Suk-yeol arrisca-se, ainda assim, a ver a sua actuação política e, consequentemente, o seu legado serem seriamente circunscritos já na quarta-feira, dia em que mais de 44 milhões de sul-coreanos são chamados às urnas para decidir a composição da Assembleia Nacional.