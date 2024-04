Estes moradores e comerciantes do centro de Lisboa querem a sua rua só para peões

Fartos de trânsito intenso e passeios estreitos, pedem o fim do “ruído constante do motor”. Tal, dizem, iria reanimar a vida de bairro e ajudar os negócios locais. Mas a junta discorda.

“Isto é tão apertado, os passeios são tão estreitos, que, a cada vez que passa um carro, temos de nos encolher. Se vier uma carrinha ou outro veículo maior, e não dermos um jeitinho, não dá para eles passarem.” Gonçalo Rodrigues põe-se de perfil ao lado da parede de um prédio, na calçada do lado esquerdo da Rua dos Mastros, junto à esquina com a travessa com o mesmo nome, para exemplificar. Escassos centímetros ao lado, o fluxo automóvel desta artéria pitoresca, situada entre a Rua do Poço dos Negros e o Largo Conde Barão, na freguesia da Misericórdia, prossegue ininterrupto.