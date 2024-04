Montenegro quer incentivar poupança complementar para a reforma

O executivo de Luís Montenegro mantém a intenção de realizar um estudo sobre os desafios e respostas para a Segurança Social ao longo da legislatura. Mas no Programa do Governo aprovado nesta quarta-feira, antecipa duas medidas que devem avançar no curto prazo: incentivar os esquemas complementares de poupança para a reforma e preparar a Segurança Social para gerir fundos de capitalização de adesão voluntária.

No documento, começa-se por dizer que a sustentabilidade do sistema de pensões “tem sido questionada”, sem revelar por quem, e que é preciso evitar debates públicos baseados em “mistificações” e promover uma discussão “esclarecida e serena”, num contexto de “estabilidade e previsibilidade das regras, contribuições e benefícios, durante a actual legislatura”.

E embora assuma que as alterações estruturais demográficas na população portuguesa (envelhecimento, prolongamento da esperança de vida, baixa natalidade, alongamento do ensino obrigatório e aumento da frequência do ensino superior) e na economia “colocam sérios desafios ao sistema de pensões”, o Governo entende que a legislatura iniciada em 2024 deve ser dedicada ao estudo, "com uma análise e discussão dos desafios e respostas para a Segurança Social, que deve ser o mais amplo possível, participado pela sociedade e por personalidades e instituições independentes, baseado em factos, e dirigido à construção de soluções que funcionem, preservem a sustentabilidade num quadro de equidade intergeracional”.

“Este estudo, com análise e eventual proposta de caminhos e soluções, deve permitir a sua adopção e implementação na legislatura seguinte”, lê-se no documento.

Ainda assim, e sem que o programa eleitoral o previsse, o Governo diz que “poderão ser ponderadas medidas destinadas a reforçar a sustentabilidade financeira da Segurança Social” e dá dois exemplos concretos.

Uma dessas medidas passa pela diversificação das fontes de financiamento, incentivando a poupança a médio e longo prazo, através de esquemas complementares de reforma de base empresarial ou individual.

A segunda visa preparar a Segurança Social pública “para gerir fundos de capitalização de adesão voluntária, em competição com o sector privado e mutualista”.