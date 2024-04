Os seBENTA festejam 20 anos no Tokyo e lançam versão remasterizada de Balas de prata

Celebram 20 anos de existência e, para assinalar a data, os lisboetas seBENTA estão a lançar versões remasterizadas de temas do seu primeiro álbum O Beijo, de 2006. Começaram no dia 21 de Fevereiro com Bem, pensando assim, e agora voltam ao popular Balas de prata, que integrou a série Lua Vermelha, da SIC. É, diz-se no texto que acompanha o lançamento, “uma história de amor/desamor que ainda hoje é tantas vezes cantada em uníssono nos concertos dos seBENTA pelos seus fãs e que se transformou num dos maiores sucessos da banda.”

Com letra de Paulecas, que assina a música com Doc e Carlos, o tema foi originalmente gravado em 2005 por Joel Conde nos Virtual Estúdios e nos Escalar Estúdios, com mistura de Cajó nos Estúdios Bebop. A actual remasterização é de Hugo Valverde, nos estúdios Cão Andaluz.

Integrado nas celebrações dos 20 anos, haverá também um concerto da banda no Tokyo, em Lisboa, no dia 18 de Abril pelas 22h. Um concerto que contará com convidados especiais.