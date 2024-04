Coppola em competição em Cannes: Megalopolis

É o regresso de um dos nomes míticos do cinema americano, numa edição do festival que vai atribuir uma Palma de Ouro de Honra a George Lucas.

A imprensa mundial, dos franceses aos americanos, anunciam esta notícia “esmagadora”: Francis Coppola, 85 anos, vai estar em competição no próximo Festival de Cannes com o seu Megalopolis, filme baseado num argumento que escreveu nos anos 80 e produzido com dinheiro pessoal, vendidas que foram algumas das suas vinhas: 120 milhões de dólares. O festival realiza-se de 14 a 25 de Maio e Megalopolis já tem dia de exibição: 17, segundo o site Deadline. Chegará aos espectadores no Outono.