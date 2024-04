Presidente da República condecorou Augusto Santos Silva

“Todas as personalidades que exerceram esta função desde a Constituição de 1976 foram condecoradas com a mesma ordem e grau”, lê-se na nota publicada pela Presidência da República.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou esta terça-feira o anterior presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. A atribuição desta condecoração, que não foi antecipadamente anunciada, foi divulgada através de uma nota no site da Presidência da República.

"O Presidente da República condecorou, no Palácio de Belém, o anterior presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. Todas as personalidades que exerceram esta função desde a Constituição de 1976 foram condecoradas com a mesma ordem e grau", lê-se na nota.

As fotografias que acompanham o texto desta nota mostram que estiveram presentes na cerimónia de condecoração de Augusto Santos Silva o novo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, e o anterior primeiro-ministro, António Costa.

Augusto Santos Silva, que não foi eleito deputado nas legislativas antecipadas de 10 de Março, às quais foi candidato pelo PS no círculo de Fora da Europa, deslocou-se ao Palácio de Belém em 22 de Março, dias antes de deixar o cargo de presidente da Assembleia da República, para um encontro de "despedida do ponto de vista institucional" do chefe de Estado e também "do ponto de vista pessoal".

No fim do encontro, em declarações aos jornalistas, agradeceu a Marcelo Rebelo de Sousa as "provas de simpatia, amabilidade e muito boa cooperação" nos últimos anos de governação do PS, em que exerceu primeiro as funções de ministro dos Negócios Estrangeiros e depois de presidente da Assembleia da República.

Sobre o seu futuro, Santos Silva disse apenas que iria retomar o ensino na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Augusto Santos Silva foi eleito presidente da Assembleia da República em 29 de Março de 2022 e chegou ao segundo lugar na hierarquia do Estado português depois de ter sido ministro em seis governos chefiados por três diferentes primeiros-ministros.

Nascido no Porto em 20 de Agosto de 1956, é licenciado em História pela Faculdade de Letras do Porto, doutorado em Sociologia pelo Iscte e professor na Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Foi ministro da Defesa Nacional, dos Assuntos Parlamentares, da Cultura, da Educação e de Estado e dos Negócios Estrangeiros em governos chefiados por António Guterres, José Sócrates e António Costa

Militante do PS desde 1989, Santos Silva foi um dos primeiros destacados socialistas a manifestar apoio à recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa ao cargo de Presidente da República nas eleições de Janeiro de 2021.