Santos Silva despede-se de Marcelo sem conselhos ao sucessor nem referências ao Chega

Foi meia hora para uma audiência de "despedida institucional" dos titulares dos dois mais altos cargos do Estado, aquela que aconteceu esta tarde de sexta-feira no Palácio de Belém entre Marcelo Rebelo de Sousa e Augusto Santos Silva. A "audiência de despedida" foi pedida pelo presidente da Assembleia da República.

"Despedida do ponto de vista institucional, visto que terminarei agora o meu mandato, e também do ponto de vista pessoal, visto que, quer como ministro, primeiro, e agora como presidente da Assembleia da República, colaborei sempre, no âmbito das minhas competências, com o senhor Presidente da República e dele recebi sempre provas de simpatia, amabilidade e muito boa cooperação", descreveu Santos Silva aos jornalistas à saída do encontro.

Sobre este período de transição política, o ainda presidente da Assembleia da República acredita que esta vai "cumprir a sua missão institucional e as suas competências, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista da fiscalização do Governo e da administração, quer do ponto de vista de ser o centro do debate político e democrático em Portugal. Não tenho a mínima dúvida sobre isso".

Questionado sobre se partilharam preocupações acerca do crescimento da extrema-direita, Augusto Santos Silva disse que não, e, sobre se gostaria de ser presidente deste novo Parlamento, respondeu com a sua derrota eleitoral. "Eu concorri às eleições pelo círculo eleitoral por que tinha sido eleito em 2019 e 2022. Desta vez, os eleitores não me confiaram o mandato; eu respeito." Santos Silva era o cabeça de lista pelo círculo Fora da Europa, mas o PS acabou por ficar em terceiro lugar, ao ser ultrapassado pelo Chega.

Não quis deixar conselhos ao seu sucessor, nem responder se o seu futuro político pode passar pelo Palácio de Belém. Preferiu um futuro mais próximo: termina funções na segunda-feira e no dia seguinte retoma funções como professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, disse, encaminhando-se para as escadas de saída.