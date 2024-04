Pedro Passos Coelho da família tradicional e da direita radical

Compareci à apresentação do livro Identidade e Família, por Pedro Passos Coelho. As notícias que davam conta do evento continham ingredientes irresistíveis. Diziam que o livro alertava contra a “destruição da família”. Achei particularmente interessante este excerto da introdução: “Não podemos desvalorizar os adversários da família, umas vezes mais à luz do dia, outras vezes de um modo mais subtil e larvar, mas nem por isso menos dissolvente.” Foi assim que ganharam a minha atenção e a minha presença.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt