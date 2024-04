Quarta na TV: a vida de Peter O’Toole e o futuro de Charité

CINEMA

Solum

Cinemundo, 20h50

Thriller de ficção científica rodado nos Açores mas totalmente falado em inglês, com assinatura do actor e realizador Diogo Morgado e argumento seu e do irmão, Pedro Morgado. O elenco conta com Catarina Mira, Carlos Carvalho, Francisco Froes, Cláudia Semedo, Gonzalo Ramos, Anna Ludmilla, Luís Lourenço, Maria Botelho Moniz e Darwin Shaw, assim como o próprio realizador.

Oito desconhecidos encontram-se numa ilha selvagem, num ambiente primitivo e com as mínimas interferências da civilização. Estão ali como participantes no Solum, um programa de televisão sobre sobrevivência. As regras são simples: cada um apenas possui o básico e rivaliza com todos os outros. O último resistente será o vencedor.

O Herói de Hacksaw Ridge

Star Movies, 21h15

Mesmo sendo contra o uso de armas, Desmond T. Doss (Andrew Garfield) alista-se no Exército dos EUA durante a II Guerra Mundial. Desdenhado por alguns colegas, mostrará a sua bravura ao salvar 75 homens, abandonados à morte em território inimigo, na batalha de Okinawa (Japão), sem pegar em armas nem disparar um tiro. Tornar-se-á o primeiro opositor de consciência a receber a Medalha de Honra do Congresso.

O filme de Mel Gibson, que conta ainda com Vince Vaughn, Sam Worthington e Hugo Weaving no elenco, esteve nomeado para seis Óscares e acabou por arrecadar duas estatuetas douradas, em categorias técnicas.

Caçador Branco, Coração Negro

Hollywood, 21h30

John Wilson é um realizador de cinema dos anos 1950 que está determinado a dirigir um filme (de cujo nome nunca se lembra) contra tudo e contra todos. Na base desta obsessão está África, o local escolhido para as filmagens, e a possibilidade de concretizar um sonho antigo: a caça aos elefantes.

Protagonizado e dirigido por Clint Eastwood, Coração Branco, Coração Negro valeu-lhe a nomeação para a Palma de Ouro em Cannes, em 1990. O filme baseia-se no romance homónimo de Peter Viertel e é uma mistura de realidade e ficção sobre a rodagem de A Rainha Africana, dirigido por John Houston e protagonizado por Katharine Hepburn e Humphrey Bogart.

DOCUMENTÁRIO

Peter O’Toole: Along the Sky Road to Aqaba

TVCine Edition, 12h45

O filme de Jim Sheridan (realizador de O Meu Pé Esquerdo ou Em Nome do Pai) sobre o icónico actor inglês Peter O’Toole (1932-2013) é estruturado em quatro actos. Cada um é apresentado com uma citação do próprio, sendo a partir das suas palavras que embarcamos na viagem da sua vida.

O documentário usa centenas de horas de imagens de arquivo, abordando temas como o alcoolismo, a relação do actor com as mulheres ou a sua crença no socialismo. Inclui participações de Kenneth Branagh, Brian Cox, Anthony Hopkins, Derek Jacobi e Stephen Fry, entre outros.

SÉRIE

Charité

RTP2, 12h10

Começa a quarta temporada da série dramática alemã enquadrada pela história do hospital Charité, em Berlim. Depois de três épocas a olhar para o passado, esta leva de episódios projecta-se no futuro, com cenas rodadas no Centro Clínico Champalimaud, em Lisboa. Estamos no Verão de 2049. O aquecimento global sente-se na pele e soam alarmes de uma nova pandemia, sem esquecer o ciberataque que a instituição está prestes a sofrer.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Da banca à cultura, é o legado de Artur Santos Silva (n. 1941, Porto) que motiva esta conversa na Primeira Pessoa. No tom intimista de quem procura revelar o homem por detrás da figura pública, Fátima Campos Ferreira conversa com o fundador do BPI que, actualmente, ocupa o cargo de curador da “la Caixa” em Portugal, depois de ter dirigido outras fundações, como Serralves ou a Gulbenkian.

DESPORTO

Futebol: Paris Saint-Germain x Barcelona

TVI, 19h52

Ligação directa ao Parque dos Príncipes, onde o Paris Saint-Germain recebe o Barcelona, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões (a segunda está marcada para dia 16, em casa dos catalães). A partida é dirigida pelo árbitro inglês Anthony Taylor.