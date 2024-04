Isabel Mendes Lopes: se programa de Governo for igual ao da AD, Livre votará contra no OE

Estreante no Parlamento, Isabel Mendes Lopes foi escolhida pelo Livre para liderar a bancada de quatro deputados. Dirigente do Livre e deputada municipal por Lisboa, é engenheira civil e especialista em transportes e mobilidade. Em entrevista ao PÚBLICO, assinala a sua preocupação com o desaparecimento da Acção Climática da orgânica do Governo e diz que se o programa conhecido na quarta-feira for igual ao programa eleitoral, então o Livre irá votar contra o Orçamento do Estado para 2025.

