Um dia, os filhos voam

Cerca de 20 minutos depois do início de um jogo de juniores do campeonato da segunda divisão da Associação de Futebol de Lisboa, um jogador atingiu pelas costas um adversário. O jogador afetado gritou e caiu. O árbitro marcou a falta e, após inteirar-se do estado do jogador lesionado, chamou a assistência médica.

Entretanto, o jogador faltoso dirigiu algumas palavras ao jogador que lesionara. Este levantou-se do chão numa fração de segundo (a raiva tem efeitos analgésicos) para confrontar o adversário. Colegas e árbitro acalmaram a situação, mas o jogador magoado não se conformou e prometeu vingança. O jogo prosseguiu. Eu estava a dois metros do campo e vi um homem aproximar-se pela minha esquerda.

– Vais ter calma! Estás a ouvir? Vais ter calma! – disse com firmeza, mas sem gritar, um homem na casa dos cinquenta anos.

– Está bem, está bem – respondeu o jogador em recuperação, sem olhar para o homem que se dirigira a si.

– Estás a ouvir? Tem cabeça, rapaz.

– Ó pai, eu já sei o que dizes, mas agora deixa-me que estou a jogar, está bem?

– Está bem, mas não vais andar atrás do rapaz para lhe bater, estás a ouvir? Joga à bola! Tem juízo. Tu não és assim.

A transformação. Onde até então só se via raiva e sede de vingança, passou a ver-se respeito, humildade e serenidade. O rapaz anuiu timidamente na direção do pai e aguardou a ordem do árbitro para reentrar em campo. Quando o fez, correu atrás da bola. Da bola, não do adversário que há minutos cometera a falta sobre si, e que por acaso até estava com a bola nos pés.

Nunca vamos saber o que teria acontecido se o pai não tivesse corrido para junto do filho para o acalmar. O que temos é o que aconteceu: palavras sensatas e carregadas de amor, proferidas por um pai, que, sem erguer a voz para se fazer ouvir, acalmou o filho ruborizado de ira. A situação sensibilizou-me. É fácil passar de um estado de serenidade para um estado de ira. O inverso não o é.

O jogo prosseguiu. De vez em quando, espreitei o pai na bancada. Pareceu-me tranquilo e ao mesmo tempo vigilante, ciente de que educou bem, mas que os ajustes pontuais (puxões de orelhas?) são tarefa perene de um pai.

Preparar um filho para a vida, sem lhe cortar as asas, é difícil. Faz-se pelo exemplo, dizem uns. Pela retórica, dizem outros. E ainda há quem prefira a mão firme. Ou a liberdade total. Enfim, teorias não faltam. Casos de sucesso e insucesso pela prática de qualquer uma delas também não.

Quando uma criança ensaia os primeiros passos, é comum corrermos na sua direção para tentar evitar um tombo. É o instinto de pai, mãe, avós, irmãos, cuidadores. Mas é inegável que o tombo faz parte do processo de começar a andar e, diz quem sabe, demasiado protecionismo pode atrasar o desenvolvimento motor da criança. Dói vê-los cair, claro, mas não será necessário?

Válido para toda a vida.

Enquanto via o jogo, formulei para mim próprio uma pergunta: “em que momento é que o bater de asa de um filho o deixa irremediavelmente à sua mercê?”

Como resposta, não consegui mais do que outra pergunta: “nunca?”

Os filhos são como as águias. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Mas, em cada voo, em cada sonho e em cada vida permanecerá para sempre a marca dos ensinamentos recebidos. Madre Teresa de Calcutá

O autor escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990