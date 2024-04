Red Bull Flugtag regressa a Portugal e procura “loucos das máquinas voadoras”

Dez anos depois, Portugal volta a receber o evento que põe nos céus (ou tenta) as mais estranhas “máquinas voadoras”. Será em Setembro em Lisboa.

Dá pelo nome de "Red Bull Flugtag. O Dia das Asas" e este ano regressa a Portugal, voltando a Lisboa, uma década depois de voar por Cascais.

"Lisboa é a cidade anfitriã, com o desfile dos loucos das máquinas voadoras agendado para o dia 7 de Setembro", anuncia-se em comunicado. Local: Doca da Marinha.

O evento tem inscrições abertas, até 30 de Junho, num "processo que vai apurar os melhores projectos à escala nacional".

No caso, os projecto abre-se a "todos os pilotos amadores, amantes da bricolage ou simples apaixonados pela arte de voar". Só o que é preciso é inventar uma "máquina voadora".

Foto Red Bull Flugtag em Viena, 2021 Philip Platzer

O Red Bull Flugtag estreou-se mundialmente em 1992, na Áustria (país de origem da bebida) e, além de obviamente servir para propagar a marca, é um evento que atrai milhares graças às inusitadas participações e singulares voos, ou tentativas de voo, e consequentes e garantidas aterragens (ou melhor, quedas) na água.

Já foram realizadas duas centenas de edições pelo mundo e esta é a quarta vez em Portugal (duas vezes em Lisboa, uma em Cascais).

A realçar a escolha de Lisboa e do país para o evento, a empresa sublinha em comunicado que "ao longo dos tempos os portugueses demonstraram sempre uma grande vocação para dominar os céus, a começar pela famosa passarola de Bartolomeu de Gusmão, passando pela primeira travessia aérea do atlântico sul empreendida por Gago Coutinho e Sacadura Cabral".

No Flugtag, resume-se, "o objectivo é seleccionar equipas à escala nacional, sendo imperativo o respeito pelo regulamento e viabilidade de construção das máquinas voadoras". "Cada formação é composta por um máximo de cinco elementos maiores de 18 anos - quatro ajudantes e um piloto - não podendo os projectos ultrapassar os oito metros de comprimento, nove de largura e três de altura, para um peso máximo de 200Kg (máquina + piloto)".

Detalhe: "a propulsão das máquinas voadores é exclusivamente baseada em força humana, estando por isso proibidos todo o tipo de motores, baterias, catapultas e elásticos". E, atenção, "os materiais utilizados devem ser amigos do ambiente, conforme estipula o regulamento da competição". As equipas serão avaliadas por um júri em matéria de criatividade, performance e distância de voo".

Foto Red Bull Flugtag em Istambul, 2022 Mahmut Cinci

As informações sobre o evento, que conta com o apoio da autarquia de Lisboa, e candidaturas no site oficial, Redbull.pt/flugtag.

