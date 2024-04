Segunda na TV: uma mulher sem cabeça, O Exorcista e o surf na Indonésia

CINEMA

A Mulher Sem Cabeça

RTP2, 23h30

Veronica (María Onetto) vai ao volante do seu carro quando num momento de distracção sente que atropela qualquer coisa. Nos dias seguintes, sente-se a desaparecer, sente-se estranha às coisas e às pessoas que a rodeiam, aluada. Confessa ao marido que se calhar atropelou alguém, regressa ao local do acidente, mas só descobre o cadáver de um cão. Porém, quando a vida parece regressar à normalidade, um cadáver é descoberto. Este filme da argentina Lucrecia Martel esteve em competição no Festival de Cannes, tendo também passado em Locarno. Foi produzido por Agustín e Pedro Almodóvar e surge regularmente em listas dos melhores filmes argentinos de sempre.

O Terceiro Passo

Star Movies, 21h15

Durante a época vitoriana, em Londres, dois mágicos desenvolvem uma terrível rivalidade, que se alimenta de truques e de uma vontade insaciável de desvendar os segredos um do outro. Robert é sofisticado e tem o dom do espectáculo, enquanto que Alfred Borden, apesar de ser genial na criação, não tem os mesmos dotes da apresentação dos truques. Os dois começam por colaborar, mas truque após truque a concorrência entre os dois aumenta. Este filme de 2006 com Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson e Rebecca Hall foi realizado por Christopher Nolan, que este ano ganhou os Óscares de Melhor Realização e Melhor Filme graças ao mega-êxito mundial Oppenheimer.

O Exorcista

Cinemundo, 22h30

Em 1973 estreava-se este filme, uma adaptação cinematográfica do best-seller de William Peter Blatty, por sua vez baseado num relato verídico sobre um exorcismo. O reconhecimento não tardou. No ano seguinte, o filme, realizado por William Friedkin foi galardoado com quatro Globos de Ouro (melhor filme, realizador, argumento e actriz secundária para Linda Blair). Recebeu dez nomeações para os Óscares, vencendo nas categorias de melhor argumento adaptado e melhor som. Impôs-se como um clássico no género do fantástico e, na altura, foi amplamente considerado o filme mais aterrorizante de sempre – uma designação que não o larga ao longo dos anos.

SÉRIE

All American

HBO Max, streaming

Chega à sexta temporada a criação de April Blair sobre um jogador de futebol americano, que o acompanha desde os tempos do liceu até à faculdade. É inspirada na história real de Spencer Paysinger, que é produtor e actor na série. No centro está Daniel Ezra como Spencer James, que vem do sul de Los Angeles, do bairro duro de Crenshaw, e é levado para Beverly Hills, uma zona muito rica.

Sara

RTP Memória, 15h04/23h25

A RTP Memória volta a passar esta série de 2018 de Marco Martins, que foi co-escrita pelo realizador, Bruno Nogueira, responsável pela ideia e também actor, e Ricardo Adolfo. Beatriz Batarda é a Sara que lhe dá o nome, uma actriz respeitada que decide deixar o mundo do cinema e do teatro para se dedicar à televisão mais popular, mais especificamente às telenovelas.

DOCUMENTÁRIOS

Reerguer Notre Dame

National Geographic, 22h10

Em 2019, um incêndio deflagrou na Catedral de Notre-Dame, em Paris. A recuperação é um processo complexo, visto à lupa neste documentário de Jody Lubman e Alessandra Bonomolo que mostra os pormenores e desafios dessa tarefa, com depoimentos de cientistas, artesãos e historiadores e todo o contexto histórico da construção do monumento.

Impérios da Antiguidade

História, 22h15

Ao longo de três episódios, esta minissérie documental com dramatizações criada por Ari Mark e Phil Lott foca, como o nome indica, impérios antigos. Mais propriamente, os de Alexandre, o Grande, Júlio César e Cleópatra. O primeiro episódio passa hoje, continuando os seguintes dia 15 e dia 22.

Kailani Jabour na Indonésia

Globo Play, streaming

Neste documentário, o surfista Kailani Jabour, que cresceu no seio de uma família de gente agarrada à prancha de surf e a viajar à volta do mundo à procura da onda perfeita, ruma à Indonésia. O documentarista e apresentador descobre uma zona não muito turística nem explorada, tanto em termos da ondulação quanto da cultura local.