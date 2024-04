Encontrado corpo de um dos mariscadores desaparecidos no Montijo

O corpo de um dos dois mariscadores da apanha de amêijoa desaparecidos na noite de sábado junto ao Cais do Seixalinho, no Montijo, foi encontrado na manhã deste domingo, disse à Lusa o Capitão do Porto de Lisboa.

O também comandante-local da Polícia Marítima de Lisboa, Paulo Vicente, deu conta que o corpo foi encontrado cerca das 9h.

Segundo o responsável, o comando recebeu o "alerta para o desaparecimento de dois homens mariscadores da arte da apanha de amêijoa pelas 23h", tendo as buscas sido iniciadas de imediato pelos Bombeiros Voluntários do Montijo, apoiados por um helicóptero da Força Aérea.

Paulo Vicente adiantou que as buscas desmobilizaram pelas 2h30 da madrugada, tendo sido retomadas perto das 7h, com os bombeiros do Montijo e uma embarcação salva-vidas.

"As buscas estão a decorrer na zona junto ao Cais do Seixalinho e no rio com um meio aquático", acrescentou.