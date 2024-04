Bastonário dos médicos concorda com reestruturação da Direcção Executiva do SNS

Por ocasião do Dia Mundial da Saúde, que se assinala neste domingo, as ordens profissionais da Saúde dirigiram uma missiva ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, na qual elencam acções prioritárias para melhorar o contexto actual na vertente da saúde humana, animal e ambiental. Ao PÚBLICO, o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, defende a reestruturação da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), proposta que constava do programa eleitoral da Aliança Democrática. Apesar de assinarem o mesmo “caderno de encargos”, há visões diferentes entre os bastonários quanto ao futuro da DE-SNS, agora nas mãos da nova ministra da Saúde, Ana Paula Martins. Do lado da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), o entendimento é o de não dar um passo atrás para não se ter “de fazer tudo de novo”.

