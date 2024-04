Quem paga uma eventual derrocada das construções em zonas de risco? Todos, de Norte a Sul, do litoral ao interior. E avisos não têm faltado mas todos insistem em construir em cima do mar.

Os sinais estão à vista: desapareceu a praia nascente de Quarteira. Na linha de costa, imediatamente a seguir, situa-se o empreendimento turístico do Vale do Lobo. A queda das arribas e consequente derrocada das vivendas de luxo pode vir a ser a consequência da próxima investida do mar. Na praia do Forte Novo aconteceu, no passado fim-de-semana, aquilo que estava escrito pelos cientistas: desapareceu a areia e o passadiço de madeira não aguentou a ondulação.