FC Porto abatido pelos nervos e pela eficácia do Vitória

Vimaranenses não venciam no Dragão desde 2018-19. Portistas terminam reduzidos a dez, com expulsão de Pepe, e desperdiçam aproximação ao segundo lugar.

O FC Porto voltou este domingo a cair no Estádio do Dragão, confirmando uma época errática na Liga, perdendo (1-2) perante o Vitória SC e desperdiçando ainda a possibilidade de capitalizar as derrotas de Benfica e Sp. Braga nesta 28.ª jornada. Já os vimaranenses aproveitaram para alcançar o rival minhoto no quarto lugar, a dois pontos dos portistas.

O Vitória SC, derrotado esta semana em casa (0-1), nas meias-finais da Taça de Portugal, pelos portistas, revelou enorme eficácia, com a obtenção de dois golos nas duas primeiras ocasiões. E só não deu o xeque-mate porque Kaio César falhou a terceira ainda no primeiro tempo de uma noite que acabou com Pepe expulso com vermelho directo.

No FC Porto, Diogo Costa e Francisco Conceição regressaram ao "onze" após suspensão, com Danny Namaso a ocupar a posição de Evanilson no ataque e Fábio Cardoso a de Otávio Ataíde, na defesa, ausências forçadas por razões disciplinares.

Por opção técnica, Álvaro Pacheco surpreendeu com a titularidade de Kaio César, em apoio mais directo a Jota Silva na linha da frente, que não apresentou nenhuma referência de área, ao contrário do jogo das meias-finais da Taça de Portugal.

O Vitória manteve a linha de cinco na defesa e passou os primeiros dez minutos a tentar bloquear as acções dos portistas, que poderiam ter dado frutos numa falha do regressado Jorge Fernandes.

O central perdeu a bola na transição para o ataque, corrigindo o erro ao impedir que Galeno finalizasse, em lance no limite do penálti. Logo a seguir, duplo azar do FC Porto, com Galeno a marcar na própria baliza, na sequência de um livre lateral.

Seguiu-se um período em que apenas Francisco Conceição agitou as águas, com o Vitória sempre na expectativa. A primeira parte entrava no último terço e o FC Porto ainda dispôs de um livre frontal.

Um lance de laboratório que “explodiu” nas mãos de Pepe e Diogo Costa, batidos por Jota Silva na resposta dos minhotos.

Positivo/Negativo Positivo Jota Silva Suportou o ataque vitoriano e marcou o golo decisivo em lance de classe, a ganhar na velocidade e a bater Pepe e Diogo Costa.

Positivo Galeno Emendou com um bom golo, a dar esperança ao Dragão, o momento de infelicidade de marcar na própria baliza.

Positivo Francisco Conceição Regressou após castigo e foi o elemento mais inconformado e com capacidade para inverter o rumo dos acontecimentos. Falhou na finalização, mas alimentou sempre a fé da equipa. Negativo Pepe Exagerou na forma como protestou uma decisão banal e foi expulso, deixando a equipa entregue à sua sorte no momento em que mais precisava de um líder em campo.

Negativo Ricardo Mangas Infelicidade do ala esquerdo que entrou na segunda parte para sair ao fim de dez minutos, com problemas físicos.

A defesa menos batida do campeonato consentia dois golos nos dois lances de ataque do opositor e o FC Porto passava a jogar sobre brasas. Pepê ainda esteve perto de reduzir a desvantagem, mas acabaria por ser Diogo Costa, a cinco minutos do intervalo, a evitar o terceiro golo vimaranense.

Sérgio Conceição tinha decisões para tomar, mobilizando o banco (Zé Pedro, Taremi e Iván Jaime avançaram para aquecimento) para uma troca que esteve iminente antes do descanso. O treinador decidiu esperar e Galeno reduziu em lance com o contributo decisivo de Pepê.

O FC Porto tinha 45 minutos para evitar o pior cenário e capitalizar as derrotas de Benfica e Sp. Braga, mas a primeira alteração foi a troca de um central, com Fábio Cardoso a ser sacrificado. Sem sinais de retoma e com o Vitória a cerrar fileiras, jogando com o tempo e os nervos do adversário, Sérgio Conceição deu a Taremi menos de meia hora para provar que pode recuperar o lugar na equipa.

Mas a estratégia do treinador portista foi traída pela expulsão de Pepe, após reacção desproporcionada a uma decisão do árbitro num lançamento lateral. A reacção portista ficou ferida de morte, apesar de os "dragões" terem continuado ao ataque e a criar situações para conseguir evitar a derrota, a sexta da época na Liga.