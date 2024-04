As guerras culturais são um alimento da direita radical

A primeira medida do Governo Montenegro foi mudar o símbolo da República que tinha sido feito por Eduardo Aires para o Governo Costa, por um anterior da “República Portuguesa” com as peças todas, a esfera armilar, os castelos, as quinas, etc.. A claque comunicacional mais inteligente do Governo veio com todo o seu afã dizer que nada disto “era importante” e que se estava a discutir “irrelevâncias” em vez das “coisas importantes”. Ou seja, queriam matar o assunto, o mais depressa possível, para começarem a fazer loas ao Governo.

