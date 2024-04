“Não tenho verdades e não acho que a literatura deva fazer proselitismo de nenhum tipo”

O avô era de Murça, a avó descendente de famílias muito antigas do Ibo, no norte de Moçambique (ainda lhe corre sangue mauriciano nas veias), mas João Paulo Borges Coelho cresceu na Beira, onde foi aluno e vizinho de Zeca Afonso, e nem o facto de ter vivido a maior parte da sua vida em Maputo faz dele menos beirense: “Diz-se que um beirense nunca deixa de ser beirense.” Podemos dizer que é dessa perspectiva particular, formada numa cidade “com tanto de reaccionário como de rebeldia”, e enformada pela visão do historiador, que nasce o novo livro do escritor moçambicano, prémio Leya em 2009 com O Olho de Hertzog.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt