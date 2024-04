Autarca de Alcochete sobre novo aeroporto: “Nenhum governo pode e deve ser influenciado pela ANA”

Fernando Pinto, presidente da Câmara Municipal de Alcochete (PS), acredita que o novo Governo da AD vai seguir as indicações da Comissão Técnica Independente e construir o novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Considera, porém, “absolutamente despropositada” a decisão do PSD de avançar com uma nova comissão de avaliação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt