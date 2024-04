Um derby que pode dar um título

É um jogo sempre especial, mas o derby deste sábado, entre Sporting e Benfica, tem um condimento que o torna ainda mais especial: pode, muito bem, dar um título. Os "leões" têm mais um ponto do que as "águias" e menos um jogo disputado, pelo que, em caso de triunfo dos sportinguistas, a vantagem no topo da tabela passará para quatro, que podem ser sete pontos em caso de triunfo "leonino" no jogo em atraso. Isto, ficando a faltar seis jornadas para o fim do campeonato.

Enquanto os dois primeiros da classificação decidem entre si quem vai ficar mais bem posicionado no topo da classificação, o FC Porto recebe o Vitória e vai tentar manter as distâncias para o quarto, um Sp. Braga que já não terá Artur Jorge como treinador – o técnico será o novo homem forte do Botafogo. Os bracarenses recebem, na véspera, um surpreendente Arouca, equipa do futuro treinador dos "arsenalistas". Confuso???? De qualquer forma, em caso de triunfo, os bracarenses ficam um ponto à frente dos "azuis e brancos" e acedem ao último lugar do pódio.

Aqui encontra o calendário completo da I Liga e o horário das transmissões televisivas e aqui a mesma informação da II Liga, prova em que o segundo e o terceiro (AVS e Nacional) se defrontam, num embate que pode decidir muita coisa no acesso ao primeiro escalão.

Nos principais campeonatos europeus, em Inglaterra, domingo, há um Manchester United-Liverpool, e no Brasil, o Palmeiras vai tentar conquistar o título de campeão paulista e dar a volta ao 1-0 que trouxe da primeira mão, contra o Santos. Em Itália, no sábado, há um derby romano, e em Espanha haverá decisões, com o Athletic Bilbau e o Maiorca a disputarem a final da Taça do Rei.

A meio da semana, o futebol regressa. E o Benfica será a única equipa portuguesa em acção, na quinta-feira, recebendo o Marselha na Luz, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa. Aqui, tem o calendário completo da prova. Antes, terça e quarta-feiras, é a vez dos jogos na Liga dos Campeões com os emblemas resistentes a também começarem a disputar os quartos-de-final da prova. Aqui tem o calendário.

Nota ainda para o futebol feminino, com a selecção nacional a iniciar a sua qualificação para o Campeonato da Europa de 2025. As portuguesas defrontam já nesta sexta-feira a Bósnia Herzegozina, jogando novamente na terça-feira com as mesmas opositoras.

No ténis, todo o destaque vai para o Estoril Open, com a final agendada para domingo e onde não estará nenhum tenista português, depois de Nuno Borges, que era o único resistente, ter sucumbido nos quartos-de-final.

Por fim, nota para os Europeus de ginástica em trampolins, onde Portugal já conquistou medalhas e que prosseguem em Guimarães até domingo e para o hóquei em patins. Na quinta-feira vários clubes portugueses jogam a segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões: o Sporting vai a Barcelona, o FC Porto recebe o Amatori Lodi, o Benfica recebe o Óquei de Barcelos e a Oliveirense o Trissino.

