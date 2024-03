Jogos com História: Conquistar a Taça do Rei sem tocar na bola

A Taça do Rei é a mais antiga competição futebolística de Espanha. Teve a sua edição mais surreal logo no segundo ano, em 1904, quando o Athletic Bilbau conquistou o troféu sem fazer um único jogo.

No longo historial da Taça do Rei de Espanha só o Barcelona celebrou mais vezes a conquista do troféu do que o Athletic Bilbau. Os catalães somam 31 títulos; os bascos, 23 – incluindo as duas primeiras edições: em 1903 bateram o Madrid FC por 3-2; em 1904… bom, em 1904 não ganharam a ninguém. Vale que também não perderam, porque não chegaram a entrar em campo. É uma das histórias mais rocambolescas do futebol espanhol.