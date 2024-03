Länk, do sucesso desportivo ao futuro incerto

Na tarde soalheira de 11 de Junho de 2023, Vila Verde encheu-se de gente para celebrar uma proeza inédita: pela primeira vez em mais de 70 anos, o clube da terra chegara aos campeonatos profissionais, depois de derrotar a B SAD no play-off de acesso à II Liga. O feito surgiu sob o comando do grupo canadiano Länk, em quem 29 sócios confiaram, três anos antes, a constituição de uma SAD, que dividiu responsabilidades entre clube e sociedade desportiva. O grupo comprometera-se a investir na equipa, exigindo, em contrapartida, a mudança da denominação da equipa sénior de Vilaverdense FC para Länk Vilaverdense e a estampagem de um novo emblema nas camisolas. Em troca da ascensão meteórica dos campeonatos distritais à II Liga, os adeptos desvalorizaram as exigências, mas a presente temporada está a inquietar alguns. A equipa não joga no seu estádio, já houve salários em atraso, a manutenção afigura-se difícil, e recentemente o clube foi notícia pela contratação bizarra de um homem de 45 anos, cunhado de Paris Hilton, que nunca jogou futebol profissional. E ainda há quem receie: se o grupo Länk, fixado no outro lado do Atlântico, deixar a SAD, o que sobrará ao clube?

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt