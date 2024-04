Como ajudar uma criança a compreender o que lê?

Se quer ajudar uma criança a compreender o que lê tem de, em primeiro lugar, investir no conhecimento geral da criança. Está comprovado cientificamente que o conhecimento geral leva a melhorias significativas e duradouras na compreensão escrita.

É, igualmente, importante incentivar todas as iniciativas de comunicação da criança, seja para a criança contar o que fez na escola, seja para partilhar alguma experiência que tenha vivido ou até mesmo para recontar um episódio dos desenhos animados que assistiu na televisão.

As crianças devem ser convidadas a utilizar a linguagem para diferentes funções, como por exemplo: recontar histórias, descrever experiências, fazer perguntas, expressar sentimentos. Este treino da oralidade irá ter repercussões positivas na compreensão da leitura, já que uma criança com um bom raciocínio lógico compreende o que lê e consegue atribuir sentido ao material lido.

Em casa, é recomendável criar um tempo e um espaço dedicado à leitura de histórias, contos, fábulas, lendas, enciclopédias, atlas, poesias. De facto, os hábitos de leitura são fulcrais para o desenvolvimento da compreensão oral numa primeira instância e, mais tarde da compreensão leitora.

Devemos ler para as crianças desde tenra idade e durante estes momentos explorar conceitos, tais como: imagem, letra, palavra e até as características e a orientação da escrita. Esta exploração vai contribuir para que as crianças adquiram informações referentes às funções da leitura e da escrita facilitando a aprendizagem formal.

Outra dica relacionada com a leitura de histórias, prende-se com a leitura repetitiva do livro que a criança mais gosta. Esta leitura repetitiva permite à criança apropriar-se do vocabulário presente no livro, mesmo que o vocabulário seja mais “elaborado”.

Ainda relacionado com as histórias, é basilar fazer perguntas sobre o que acabou de ler. As questões colocadas contribuem para que a criança desenvolva estratégias facilitadoras da compreensão.

Pode, também, pedir que a criança reconte o que acabou de ouvir e, para tal deve-se ir colocando questões ou dando pequenas pistas e ajudas para que a criança consiga ter sucesso nesta tarefa. Devendo elogiar, sempre que a criança inclui um detalhe ou mostra uma visão especial acerca do que ouviu.

Durante a aprendizagem formal da leitura, a maior parte do tempo investido na leitura é dedicado à compreensão. A abordagem mais comum carateriza-se pelo investimento nas capacidades e estratégias de compreensão, tais como identificar a ideia principal do um texto e fazer inferências acerca do que leu.

Durante esta aprendizagem é comum os alunos praticam a leitura de textos adequados ao seu nível de leitura. O objetivo deste treino não é apenas as crianças adquirirem conhecimentos, mas serve acima de tudo para as crianças adquirirem o domínio das competências que permitirão compreender os textos que irão ler futuramente.

A investigação na área da leitura e da escrita tem vindo a comprovar que os leitores que possuem conhecimentos relevantes acerca do assunto que estão a ler e que possuem um conhecimento mais alargado do vocabulário, apresentam melhores competências a nível da compreensão leitora.

Para concluir, gostava de realçar que de acordo com os estudos acerca da leitura e da escrita hoje é sabido que o conhecimento acerca do mundo e o conhecimento do vocabulário favorecem a compreensão da leitura.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990