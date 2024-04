Samuel Martins Coelho estreia um novo álbum, I ERROR, com Disastrous dance floor

Evita rótulos, tanto quanto abraça de várias formas a música. “Não sou Y ou X, não faço isto ou aquilo, não toco música A ou B”, disse ele em 2021 ao P3 do PÚBLICO, que já o tinha apresentado, três anos antes, no suplemento Fugas, como “O homem dos sete instrumentos no mundo dos ‘estranhofones’”. “Sou aquele que está sempre à procura. Reinvento-me, não tenho medo de desafios. Se não sei fazer uma coisa aprendo”, dissera ao P3, sublinhando: “A música é uma consequência, o meu propósito é estar consciente, experimentar”. Falamos de Samuel Martins Coelho, nascido em 1980, violinista, multi-instrumentista, compositor em várias áreas (cinema, dança, teatro) e que, iniciado na música clássica, dela partiu para uma experimentação musical contínua, sem limites rígidos nem códigos, que o levou a projectos como Tosco, Peixe Míope, Estranhofone, Space Ensemble, Escola do Rock, Espaço Colectivo Invisível, Ondamarela, JP Coimbra e, ultimamente, I ERROR, que dá título ao álbum que lança neste dia 5 de Abril.

“Imagino-me imerso num espaço onde o passado e o presente se entrelaçam, reflectindo as minhas diferentes fases como músico”, diz Samuel ao falar deste seu novo disco. “Cada música representa diferentes momentos desse período cronológico, onde diferentes estilos e influências musicais se manifestam. Em I ERROR é um local onde tiro a rede.” Disastrous Dance Floor é o tema escolhido, de entre os oito do álbum, para estrear esta sexta-feira em single e videoclipe. Os outros são: Acessible insurence, Boundless waves, Pleasant trouble, Special discussion, Tenori dance, STUPID ANNOUNCEMENT (assim mesmo, em maiúsculas) e Inhale exhale.

Compositor de bandas sonoras para filmes, assinou em 2018 uma nova banda sonora para o filme Giuseppi, do realizador maltês Cecil Santariano, colaborou na banda sonora da curta-metragem Tio Tomás - A Contabilidade dos Dias, de Regina Pessoa; e em 2024 compôs a banda sonora do filme O Pior Homem de Londres, realizado por Rodrigo Areias, com um elenco onde se destacam Albano Jerónimo, Edward Ashley, Victoria Guerra, Scott Coffey, Christian Vadim, Carmen Chaplin, Simon Paisley Day, e Jean-François Balmer.