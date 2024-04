Hélder Reis deixa Belém para entrar no Governo

Consultor do Presidente da República para assuntos orçamentais é o novo secretário de Estado do Desenvolvimento Regional.

O economista Hélder Reis, até aqui consultor do Presidente da República para assuntos orçamentais, e que era seu assessor com a especial incumbência de acompanhar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), é o novo secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, uma secretaria de Estado integrada no Ministério da Coesão Territorial, que é tutelado pelo ministro Manuel Castro Almeida e que tem como responsabilidade a gestão dos fundos europeus, PRR incluído.

Hélder Reis tem já experiência governativa, tendo sido secretário de Estado Adjunto e do Orçamento no Governo de Pedro Passos Coelho.

Trata-se de uma escolha que garante a Castro Almeida, que no passado também já foi secretário de Estado com a tutela dos fundos europeus, um especialista na gestão de fundos comunitários e que tem uma noção do statu quo da execução do PRR, que tem de estar concluída até ao final de 2026 e que o primeiro-ministro diz estar atrasada.

O Presidente da República atribui especial relevância ao tema da execução do PRR, tendo deixado vários reparos ao anterior executivo, pelo que a aposta de Hélder Reis também pode ser vista como uma tentativa de sossegar Belém quanto a este dossier.