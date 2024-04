O amigo palestiniano

Tudo começou durante a pandemia, num grupo de memes engraçados no Instagram de jovens de várias partes do mundo, do qual fazia parte um dos meus filhos. Aos poucos criou-se um grupo mais pequeno, administrado pelo meu filho, com aqueles que queriam conversar, debater o mundo. Três anos passaram e o grupo foi ficando cada vez menos ativo, até outubro de 2023. Um dos jovens é palestiniano e passa a partilhar com o grupo o seu quotidiano no Norte de Gaza.

