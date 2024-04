Dessalinizadora no Algarve pode avançar desde que salmoura não mate a pesca

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu parecer “favorável condicionado” à construção da central de dessalinização do Algarve, em Albufeira. A concretização da obra, que deverá estar concluída no final de 2026, está dependente do projecto de execução, que terá de dar resposta a algumas perplexidades levantadas pelas associações ambientalistas. Os impactes negativos no meio marinho suscitam ainda algumas questões, que ficaram em aberto. Em terra, as arribas vão ser rasgadas até à base para permitir a passagem das condutas que captam a água no mar e devolvem salmoura. A perfuração vai chegar aos dez metros.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt