Sindicatos dos médicos pedem diálogo urgente com ministra da Saúde

Considerando que não há tempo a perder, sindicatos dizem esperar diálogo “mais frutuoso” do que com anterior ministro. Fnam garante que será aliada em tudo o que ajude “a reter e atrair médicos”.

As organizações sindicais na área da Saúde esperam iniciar negociações com o novo Governo o quanto antes e sublinham que “não há tempo a perder”. A Federação Nacional dos Médicos (Fnam) enviou já um pedido de reunião urgente à nova ministra da Saúde, Ana Paula Martins, conforme dá conta aquela federação num comunicado enviado às redacções nesta quarta-feira. Contactada pelo PÚBLICO, também Helena Ramalho, do secretariado do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), refere esperar uma postura de diálogo e vontade da parte da governante para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde (SNS).