Morreu José Carlos Resende, primeiro Bastonário dos Solicitadores

Durante 25 anos José Carlos Resende liderou a bancada do PS na Assembleia Municipal de Viana do Castelo. Tinha 69 anos.

O fundador e primeiro Bastonário dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, José Carlos Resende, morreu esta quarta-feira, aos 69 anos, em Viana do Castelo, confirmou fonte municipal.

José Carlos Resende foi presidente da Câmara dos Solicitadores desde 2011 até à criação da respectiva ordem em 2015, ano em que se tornou no seu primeiro bastonário. Cessou funções em 2022.

Natural do Porto, José Carlos Resende fixou-se em Viana do Castelo depois do 25 de Abril de 1974, cidade onde fundou a delegação local da União Democrática Popular (UDP). Durante 25 anos liderou a bancada do PS na Assembleia Municipal de Viana do Castelo.

Entre outras funções, foi presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e, sócio fundador da Rádio Alto Minho.

O corpo vai estar em câmara ardente na casa mortuária municipal de Viana do Castelo e segue, na quinta-feira para o crematório de Matosinhos.