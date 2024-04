Isabel do Carmo. A médica revolucionária que transportou bombas na mala do carro

Os nomes falsos, o medo que a campainha tocasse, o amor que sobrevive à distância e como passou a fronteira com uma bomba escondida na bagageira do carro. Isabel do Carmo. Uma vida cheia de histórias. Se hoje, com 83 anos, é conhecida pelo seu trabalho como médica endocrinologista, olhando para trás, a sua história cruza-se com a Revolução dos Cravos.

Militante desde que tem memória, fundou as Brigadas Revolucionárias, preparou ataques a bases militares e assaltos a bancos do Estado Novo. Mais tarde ou mais cedo, os caminhos começaram-se a estreitar: Para não ser presa, em 1972 entra na clandestinidade. Em conversa com o PÚBLICO, recorda os dias em que era obrigada a estar longe da filha, a militância que começa com uma guerra contra o padre, e como volta a ouvir o seu nome, o seu verdadeiro nome, no dia 25 de Abril de 1974.

Siga o podcast Clandestinos e receba cada episódio à quarta-feira à tarde no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.