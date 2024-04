A direita radical não traz manual de instruções

A direita radical chegou, mas não traz manual de instruções. E a Europa não sabe como se relacionar com ela. Há mais de uma década que as eleições europeias registam uma tendência de longa duração: o declínio progressivo dos grandes partidos do centro político e o crescimento inverso dos pequenos partidos extremistas, em particular da direita radical. Provoca uma fragmentação crescente dos sistemas de partidos, mas até agora, sem poder para bloquear o sistema político da União e com uma capacidade limitada para influenciar as políticas europeias. Tudo isso, porém, pode mudar nas próximas eleições, de Junho de 2024.

