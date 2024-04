Fábrica do “Pão de Rio Maior” parcialmente destruída pelo fogo

Um incêndio de grandes dimensões deflagrou, na tarde desta quarta-feira, no complexo fabril e nos edifícios administrativos da Panificadora Costa & Ferreira, que produz o conhecido “Pão de Rio Maior”, presente em muitas das grandes superfícies comerciais portuguesas. Trata-se de uma das maiores panificadoras portuguesas, com cerca de 240 trabalhadores. O incêndio foi detectado pouco depois das 13h10 e os 94 trabalhadores presentes na unidade industrial foram evacuados devido à rápida propagação das chamas e aos fumos, que começaram por atingir sobretudo a cobertura da fábrica.

De acordo com Deborah Barbosa, presidente da comissão executiva da Panificadora Costa & Ferreira, “três colaboradores receberam tratamento por inalação de fumo”, mas “não existem, até ao momento, perdas humanas nem feridos graves”.

O incêndio ainda se mantém activo e a administradora da empresa garante que os meios de socorro responderam “prontamente” à situação e que “foram seguidos todos os protocolos de segurança para proteger as nossas pessoas”.

“Estamos em contacto permanente com a Câmara Municipal de Rio Maior para, nos próximos dias, avaliarmos, em conjunto, toda a extensão e impactos desta situação”, acrescenta Deborah Barbosa, reafirmando que “a Costa & Ferreira sempre se pautou pelo cumprimento de todos os protocolos de segurança e protecção dos seus trabalhadores. Ficaremos a aguardar pelos relatórios posteriores para apurar todas as causas e respectivas implicações”, sublinha a CEO da empresa de panificação, agradecendo a “prontidão e assistência imediata” das entidades competentes e da Protecção Civil da Lezíria do Tejo.

No combate às chamas têm estado envolvidos 18 veículos e 45 operacionais das corporações de bombeiros de Rio Maior, Caldas da Rainha, Alcoentre, Benedita, Óbidos, Cartaxo, Alcanede e Santarém.