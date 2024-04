Jeep Avenger democratiza-se com variante híbrida

O pequeno Jeep, que, há um ano, conquistou o ambicionado título de Carro Internacional do Ano e que, já em 2024, conquistou o júri português como SUV compacto, tem mais um trunfo: uma variante híbrida

A democratização do automóvel, mais de cem anos após o seu advento, nunca esteve tão em voga. Há uma corrente que dita que a electricidade tem que ser acessível a mais condutores, mas, em simultâneo, há quem clame que a multiplicidade de energias é a resposta. Sem que tenha declarado ter entrado nesta guerra, a Jeep, que há um ano apresentou um Avenger 100% eléctrico, acaba de tirar da manga uma variante híbrida daquele que foi o seu primeiro automóvel a conquistar o prémio mais ambicionado em território europeu: o de Carro Internacional do Ano. E, com isso, angariar uma mais vasta carteira de clientes.

O Jeep Avenger, diz a marca, é um “SUV compacto que incorpora a essência da marca Jeep, combinando aptidão, estilo, funcionalidade e tecnologia num formato único” e que “representa o expoente máximo de pura liberdade num formato compacto”. Algo que, nos tempos que ainda correm, ganha maior relevância com uma variante e-Hybrid, que reúne um motor eléctrico a um bloco a gasolina.

A variante e-Hybrid, de 100cv, combina um motor de combustão de 1,2 litros e 3 cilindros a um pequeno engenho eléctrico, apoiado por uma bateria de iões de lítio e gerido por uma caixa de velocidades automática de dupla embraiagem com 6 velocidades, o que, diz a Jeep, permite optimizar a eficiência: de acordo com os dados WLTP, são 5 l/100 km, que se traduzem em 112 gramas de CO2 por quilómetro. Mas, mais importante, permite que o modelo se apresente por um valor mais apetecível ao mercado: a partir de 26.540€ (o 100% eléctrico é proposto por mais de 37 mil euros). Há ainda uma variante térmica, com motor a gasolina de 1,2 litros a debitar 100cv, proposto a partir de 24.525€.

Em termos de equipamento, há três versões: Longitude, Altitude e Summit. O primeiro chega com jantes de liga leve de 16", faróis full LED, puxadores das portas na cor da carroçaria, enquanto o interior se destaca por um painel de instrumentos em preto granulado e bancos em tecido, além de um conjunto de elementos de segurança, como travagem de emergência autónoma, reconhecimento de sinais de trânsito, assistência à manutenção na faixa de rodagem, assistência à atenção do condutor, controlo de descida e sensores de estacionamento traseiros e travão de estacionamento eléctrico.

O nível de equipamento Altitude acrescenta jantes de liga leve de 17'' e bancos em tecido e vinil, além de inserções interiores e assistentes de conforto como o cruise control adaptativo, que admite programar uma velocidade, mas geri-la de acordo com o movimento dos carros que seguem à nossa frente.

Por fim, o nível de equipamento Summit destaca-se pelas jantes de liga leve de 18'' e ópticas dianteiras e traseiras full LED, além de acesso e arranque do motor sem chave (por proximidade), carregador wireless, monitorização do ângulo morto e uma câmara traseira de 180°.