Fadista Sérgio Onze lança Sapatinhos a anunciar o seu álbum de estreia, Nós

A estreia discográfica de Sérgio Onze está marcada para 12 de Abril, com um álbum que tem como título Nós e que será editado pelo Museu do Fado (EGEAC). A antecedê-lo, já tinha sido lançado um tema, Canto ainda por alguém, lançado em single e videoclipe no dia 5 de Março, com poema de Manuel de Andrade. Um poema que, como explicou na altura o jovem fadista, “não é nostálgico e muito menos triste: é duro e aberto como a vontade que temos de ter, tanto para o cantar, como para continuar, sempre. E materializá-lo no Fado Menor, o pai e superior de todos os fados, tornou-se na única forma possível de começar”.

Agora, estreia-se, também em single e videoclipe, o tema Sapatinhos, com letra e música de Conan Osíris e produção (tal como o anterior e, aliás, todo o álbum) de Ricardo Ribeiro e Agir. “Por estranho que possa parecer, especialmente por ser um tema que não é um Fado – mas que lhe dá alegremente o braço –, Sapatinhos é das canções mais autobiográficas do disco”, diz Sérgio Onze no texto que acompanha o lançamento, explicando assim o tema que Conan Osíris escreveu a seu pedido: “Descreve a forma indelével como enfrento o mundo: no meio do caos, sei que há luz”, acrescenta, “na intersecção entre os dois universos em que me movo: a música e o styling. Um cruzamento quotidiano que, com o tempo, se foi diluindo até se tornar num só”.

O álbum Nós, além de Conan Osíris, tem nas letras e músicas contribuições de Joana Espadinha, Agir e Teresinha Landeiro. “Cada faixa é um nó fortalecido pelo laço e o seu desenlace – tanto desafio como processo, tanto pergunta como resposta”, diz Sérgio Onze. “São ‘nós’ que ligam produções tão antagónicas como Ricardo Ribeiro e Agir, é no seu centro que coexistem composições tradicionais e poemas clássicos ao lado das visões estelares de compositores contemporâneos.” E a terminar, afirma: “Nós existe em mim há muito tempo e tem sido cantado e desatado, de alguma forma, em todos os lugares. Mas agora é real.”