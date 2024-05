Primeiro-ministro da Eslováquia "estável", mas em condições "muito graves"

Saiba mais:

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, encontra-se em estado “muito grave” mas estável, segundo a responsável do hospital onde foi internado depois de ter sido baleado cinco vezes numa tentativa de assassínio que pôs a nu as profundas divisões políticas do país.

Fico, de 59 anos, que já tinha sido primeiro-ministro, sendo levado a afastar-se depois de um escândalo de corrupção, venceu as mais recentes eleições legislativas na Eslováquia, no final do ano passado, com o seu partido de centro-esquerda populista a aliar-se a um partido mais moderado e europeísta e ao Partido Nacionalista Eslovaco (SNS), ultranacionalista e assumidamente pró-russo, que tem na sua direcção ex-membros dos neonazis do Partido do Povo-Nossa Eslováquia (LSNS).