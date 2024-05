O Carrossel de NBC continua a girar, agora com “um hino ao coração que bate por bater”

Chama-se Até um dia e é o segundo tema a ser divulgado do novo álbum de NBC, anunciado para o segundo semestre deste ano. O primeiro foi o tema-título do álbum, Carrossel, e é precisamente num carrossel que o vemos agora a cantar um tema que oscila entre os “sentimentos de despedida e esperança em meio às reviravoltas da vida”, como se escreve no texto de lançamento. NBC, no texto citado, diz que Até um dia “representa o adeus depois de tantas voltas e reviravoltas que a vida nos proporciona. É o hino ao coração que bate por bater, mas ainda com esperança de um reencontro lá num outro futuro depois da cura.” Com música, letra, mistura e masterização de NBC, foi gravado no estúdio Toda a Gente Pode Ser Tudo. O videoclipe é de Rita Seixas.

Nascido Timóteo de Deus em 1974, em São Tomé e Príncipe, NBC (sigla que significa Natural Black Color) lançou um primeiro álbum em 2003, Afro-Disíaco, ao qual se seguiram Maturidade (2008), Toda a Gente Pode Ser Tudo (2016), NBC no Estúdio Showlivre (Ao Vivo) (2018), EPiderme (2021) e Tour EPiderme 2022 (Ao Vivo) (2023). Em 2019, participou no Festival RTP da Canção com Igual a Ti, que ficou em segundo lugar (o vencedor desse ano foi Conan Osíris).