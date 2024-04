Críticos de Rui Rocha querem que Mayan Gonçalves seja candidato à liderança da IL

Corrente interna do partido promove movimento para lançar o fundador da Iniciativa Liberal para a próxima disputa interna, prevista para Janeiro do próximo ano.

Há um movimento que está em marcha para que o ex-candidato a Belém e presidente da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, Tiago Mayan Gonçalves, protagonize uma candidatura à liderança da Iniciativa Liberal (IL) na próxima convenção electiva, marcada para Janeiro de 2025, apurou o PÚBLICO. O movimento, ainda sem nome, foi lançado no dia seguinte às eleições legislativas antecipadas de 10 de Março e inclui descontentes com a direcção e elementos que, na sequência dos últimos actos eleitorais, querem uma mudança de rumo no partido.