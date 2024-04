O glamping chega à “ilha de Faro”: há novas tendas no parque de campismo

O Parque de Campismo Municipal de Faro anunciou as novidades para a temporada, incluindo dez tendas de glamping, uma aposta no campismo com toques de sofisticação.

O glamping é uma tendência em crescendo há já vários anos e agora anuncia-se na praia de Faro, na chamada "ilha de Faro". Esta temporada, já estão disponíveis dez tendas que seguem esta tendência, numa parceria do parque de campismo municipal com a empresa Domo Camp.

Nascido da junção de glamour e camping, o glamping pretende dar condições com um toque de sofisticação sem perder a essência e a arte tradicional do campismo. É isso que a nova área do parque de Faro pretende, tendo a nova oferta de alojamento decorrido de "cedência de espaço à empresa Domo Camp, Lda, na sequência de hasta pública", informa-se em comunicado.

São 1.100 metros quadrados, dedicados à "instalação e exploração destas dez tendas de glamping". E no que se destacam?

"Contam com camas de solteiro ou casal, terraços de madeira com vela de sombreamento em frente à tenda com vista para a Ria Formosa, espaço lounge com mesa e bancos exteriores ou espreguiçadeiras, iluminação, mesas-de-cabeceira, electricidade, ventoinha e minifrigorífico ou cadeado com código", responde-se, exemplificando os vários upgrades às tradicionais tendas...

Foto Uma das tendas de Glamping em Faro dr

"Em pleno Parque Natural da Ria Formosa, a apenas alguns metros da praia", o novo Glamping Camp disponibiliza "dois tipos de tendas para até quatro pessoas".

As reservas estão abertas até Novembro. No site da Domo Camp surgem preços para Abril desde 42/55 euros por noite (tendas para 2, 4 pessoas), mas os preços vão aumentando ao sabor da procura, podendo em Agosto atingir o dobro ou mais deste valor.

O renovado Parque de Campismo Municipal de Faro foi inaugurado no Verão de 2021, dois anos depois de a autarquia ter voltado a tomar posse do espaço e após várias disputas. São mais de 20 mil m2 de área, com capacidade para 689 pessoas, na maioria para acampamento e com lotes também para caravanismo, informa a câmara.

A praia de Faro fica localizada na Península do Ancão – "extensão de areal que se prolonga por vários km, separando o sistema lagunar do Oceano Atlântico. Em pleno Parque Natural da Ria Formosa, esta zona caracteriza-se por um cordão dunar, formado por penínsulas e ilhas arenosas que protegem uma vasta área de sapal, canais e ilhotes", resume a autarquia. Conhecida como "ilha de Faro", o acesso faz-se através de uma ponte, onde "pode circular trânsito automóvel ou através de barco. As carreiras fluviais iniciam-se em Faro no Cais da Porta Nova (Portas do Mar)."