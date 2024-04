Terça na TV: Traficantes, Sangue e Dinheiro e cavalos que morrem ao amanhecer

CINEMA

Os Traficantes

Cinemundo, 20h35

Ano de 2007. Os EUA estão em conflito armado com o Iraque desde 2003. Dois amigos aproveitam uma iniciativa do governo que possibilita que pequenas empresas participem em contratos militares. Tudo lhes corre de feição, com alguns negócios que lhes proporcionam um estilo de vida em Miami muito acima da média. Até que um dia, movidos pela ambição, aceitam participar numa missão de 300 milhões de dólares para fornecer munições às forças de segurança no Afeganistão, aliado dos EUA contra o Iraque. O que eles não podiam imaginar era que esse contrato os iria colocar na mira de pessoas perigosas, incluindo do próprio governo. Inspirado numa história verídica relatada pelo jornalista Guy Lawson, uma comédia de acção produzida e realizada por Todd Phillips.

O Meu Amigo Dahmer

AXN Movies, 21h10

Ross Lynch é Jeffrey Dahmer, o terrível assassino em série que matou 17 pessoas entre 1978 e 1991, neste filme de Marc Meyers baseado numa novela gráfica de John “Derf” Backderf. Backderf foi colega e amigo de Dahmer no liceu no Ohio e chegou a desenhá-lo em novo. Este drama psicológico biográfico centra-se assim nos anos de liceu de Dahmer, nas suas peculiares obsessões, na relação com os pais, no hobby de pegar em animais mortos e dissolver-lhes os ossos. Há outros filmes e séries sobre Dahmer, mas este, de 2017, foi um dos mais bem recebidos entre a crítica.

Carrie (1976)

NOS Studios, 01h40

Baseada no primeiro romance de Stephen King, esta é a história de Carrie White (uma interpretação marcante de Sissy Spacek, que lhe valeu a nomeação para o Óscar), uma tímida e solitária adolescente educada pela sua fanática e psicótica mãe (Piper Laurie). Após um incidente nos duches do liceu, a professora de ginástica exige que as colegas de Carrie a tratem bem. Uma delas decide obedecer às ordens e convence o namorado (William Katt) a convidar Carrie para um baile. Mas a atitude da professora também gera o desejo de vingança numa outra jovem (Nancy Allen), que elabora com o namorado (John Travolta) um maquiavélico plano. O que ela não sabe é que Carrie desenvolveu poderes sobrenaturais. Datado de 1976, foi o primeiro grande êxito de Brian De Palma.

SÉRIE

Sangue e Dinheiro

TVCine Edition, 22h10

O realizador Xavier Giannolli e o actor Vincent Lindon uniram esforços em televisão para contarem a história de um esquema que em 2009 lesou o estado francês em mais de 280 milhões de euros, uma fraude de IVA ligado ao mercado europeu de licenças de emissão de carbono. Baseada no livro homónimo escrito pela jornalista Fabrice Arfi em 2018, esta série de 12 episódios estreou-se no Festival de Veneza e agora chega ao TVCine Edition e ao TVCine+.

DOCUMENTÁRIOS

Ilhas Canárias: Natureza Selvagem

Odisseia, 16h

La Palma, a ilha vulcânica nas Canárias, nasceu há dois milhões de anos. Esta série documental sobre as ilhas todas arranca com um episódio sobre essa ilha específica, a mais verde de todas. Foca a evolução de um terreno estéril para um sítio que tem muitas espécies diferentes. A série passa todas as terças-feiras até dia 30.

Os Cavalos Morrem ao Amanhecer

RTP2, 22h55

A realizadora Ione Atenea muda-se para uma nova casa em Barcelona. Nela ainda estão artefactos dos antigos ocupantes, a família García, composta por três irmãos agora defuntos. Antonio era ilustrador de banda desenhada, Rosita uma cantora de ópera e pianista. Ainda havia outro irmão, Juanito. A crescerem durante a ditadura de Francisco Franco, usavam o espaço onde viviam como escape, imaginando vidas diferentes em que eram estrelas de cinema. Foi a partir dessas fotografias, desenhos, fitas e outros objectos que Atenea construiu este documentário de 2022.

The Synanon Fix

HBO Max, streaming

Fundado em 1958, na Califórnia, sob o nome Tender Loving Care, o movimento Synanon era uma forma de reabilitação de toxicodependência que uns anos depois virou um culto, mesmo uma igreja. Rory Kennedy (filha do senador Robert F. Kennedy, irmã de RFK Jr., e por conseguinte sobrinha de JFK) assina este documentário em quatro episódios que conta a história da organização com a ajuda de antigos membros.