Agente da PSP mata homem que o tentou assaltar

Uma pessoa morreu na sequência de uma tentativa de assalto a um agente da PSP na madrugada desta segunda-feira, em Algés, concelho de Oeiras, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis).

Ao que contou o polícia, que não se encontrava fardado por não estar ao serviço, estava dentro da sua viatura, parado nuns semáforos em Algés, quando foi abordado por um homem armado, cerca das 3h30. "Terá entrado na sua viatura e obrigado a vítima a entrar numa outra viatura (conduzida por outro suspeito) e a deslocar-se a um multibanco e de seguida à sua residência", na Rua da Actriz Maria Matos, em Benfica, descreve a PSP em comunicado.

Já dentro de casa, o polícia, que presta serviço na Unidade Especial de Polícia "terá conseguido chegar à sua arma de serviço, tendo usado a mesma, neutralizando o suspeito, que acabou por perder a vida no local". A vítima mortal tinha 40 anos de idade, tendo a investigação do caso sido entregue à Polícia Judiciária. Já a sua parceira, que aguardaria à porta do prédio onde tudo aconteceu, na zona das Pedralvas, foi detida.