A quem vai agradar primeiro Luís Montenegro?

Há risco de o novo executivo falhar com as expectativas criadas?

O Governo de Luís Montenegro toma posse nesta terça-feira, mas são cada vez mais os grupos profissionais a aumentar as exigências. Com pouco tempo para mostrar ao que vem e com um orçamento limitado, a quem vai primeiro Montenegro agradar? Há risco de falhar com as expectativas criadas?

