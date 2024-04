Montenegro desafiado a provar que responde a emergências sociais com contas certas

Os 17 ministros e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tomam posse esta terça-feira. A curta maioria no Parlamento, o comportamento do PS e do Chega vão pressionar o PSD de forma permanente.

A tomada de posse do novo governo PSD/CDS, esta terça-feira no Palácio da Ajuda, marca o início de uma mudança de ciclo de oito anos de governação socialista, embora com uma perspectiva de curta duração. Com uma maioria escassa no Parlamento, Luís Montenegro está confrontado com a necessidade de cumprir os seus compromissos eleitorais sem arriscar perder o equilíbrio das contas públicas. É esse, afinal, o legado deixado pelo anterior governo da direita, liderado por Passos Coelho, e que foi depois continuado pelo executivo de António Costa.