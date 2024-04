Dos modelos para os sistemas

O aparecimento do ChatGPT teve um enorme impacto na percepção pública daquilo que é possível fazer com as tecnologias de inteligência artificial. As competências, por vezes surpreendentes, dos grandes modelos de linguagem, para responder a perguntas e gerar textos, relatórios, artigos e até livros, criaram a expectativa de que os desenvolvimentos posteriores destes modelos trarão uma melhoria contínua e essencialmente sem limites das suas capacidades.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt