Até onde chega o Chega?

A resposta à pergunta do título não é óbvia. Ao contrário da narrativa que se impôs logo no rescaldo eleitoral, a ascensão do Chega não está pré-determinada. Basta olharmos para a vizinha Espanha, onde o Vox esteve perto dos 20% nas intenções de voto nacionais no início de 2022 e hoje está na casa dos 10%, para percebermos que é um assunto em aberto.

