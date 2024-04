Obras na Quinta dos Ingleses começarão com parque urbano para desporto e crianças

Quando há uns dias o terreno conhecido como “Quinta dos Ingleses” começou a ser vedado, surgiu a dúvida: vão avançar agora as tão faladas obras para a construção de uma megaurbanização no local? Por enquanto, esta foi uma “medida imediata de segurança” devido a um “preocupante aumento de ocorrências na zona”, afirmou ao PÚBLICO fonte do grupo Alves Ribeiro, promotor do projecto, que indica que essa acção foi feita por indicação e em colaboração com a Câmara Municipal de Cascais. Mas algo é certo: as obras para o megaempreendimento estão para breve e começarão pelo parque urbano, que inclui zonas para desporto e crianças.

