Segunda na TV: Mães e filhas, O Pântano e Monstros: Ao Trabalho!

Há ainda The Conjuring - A Evocação, Sob Nova Direcção, Salvar o Paraíso, The Incredible Pol Farm, Bali: Cozinha Paradisíaca e Benfica x Sporting.

CINEMA

Mães e Filhas

Cinemundo, 20h25

Três mulheres que se cruzam. Há 35 anos, Karen (Annette Bening) ficou grávida com apenas 14 anos e, sem hipótese de escolha, foi obrigada a dar a sua filha para adopção. Ela nunca conseguiu lidar com essa perda e hoje é uma pessoa amargurada e com enormes dificuldades de relacionamento. Já a sua filha, Elizabeth (Naomi Watts), é uma advogada de sucesso focada apenas em vencer por mérito próprio e com relutância em criar laços de qualquer espécie. Enquanto isso, Lucy (Kerry Washington) sonha ser mãe e, sem conseguir engravidar, resolve finalmente partir para a adopção. Escrito e realizado por Rodrigo García, conta ainda com a participação de Samuel L. Jackson.

The Conjuring - A Evocação

Cinemundo, 22h30

Esta é a história da família Perron, que, durante a década de 1970, afirmava ter sido assombrada por espíritos malignos. Depois de semanas a serem importunados, pedem ajuda a Ed e Lorraine Warren, dois especialistas em casos paranormais, que ali chegam determinados a investigar o caso a fundo. Depois de uma primeira avaliação que os leva a conhecer o passado da habitação, descobrem que as aparições estão relacionadas com um evento com mais de um século, associado ao assassínio de crianças. Com realização do australiano James Wan (Insidious, Saw, Aquaman), foi em 2013 o primeiro capítulo de uma saga de terror que se inspira num caso real. No elenco estão nomes como Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mackenzie Foy e Joey King, entre outros.

O Pântano

RTP2, 23h50

Fevereiro no Nordeste argentino. Sol escaldante e chuvas tropicais. Algumas terras tornam-se pantanosas. Esses pântanos (ciénaga em espanhol) são mortais para os animais que neles se afundam. Mas esta história não é sobre pântanos: é sobre a cidade de La Ciénaga, os seus arredores e duas famílias da média burguesia à beira de um colapso que vai sendo sugerido através da natureza em redor. Datada de 2001, este filme marcou a estreia da reputada cineasta argentina Lucrecia Martel em longas-metragens. Deu-lhe fama internacional e valeu-lhe o Prémio Alfred Bauer para Melhor Primeira Obra no Festival de Berlim e o Prémio de Melhor Argumento em Sundance.

SÉRIE

Sob Nova Direcção

Globoplay, streaming

Criada e protagonizada por Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães, esta sitcom brasileira passou na Globo entre 2004 e 2007, durando quatro temporadas. Centra-se em duas amigas que têm um bar juntas, vivendo num apartamento por cima dele. Agora chega ao Globoplay, serviço de streaming da emissora.

DOCUMENTÁRIOS

Salvar o Paraíso

Odisseia, 16h

As colinas de chocolate de Bohol, nas Filipinas, e o Parque Nacional de Yala, no Sri Lanka, são o foco do sétimo e oitavo episódios desta série documental que se foca em maneiras de manter intactos certos lugares de extrema beleza natural à volta do mundo.

The Incredible Pol Farm

Nat Geo Wild, 17h

A família Pol, que já tinha sido vista na série The Incredible Dr. Pol, comprou uma quinta de 141 hectares e está a tentar transformá-la para ensinar vida de quinta aos filhos. É essa a premissa desta série documental.

CULINÁRIA

Bali: Cozinha Paradisíaca

24Kitchen, 22h

Lauren Camilleri é australiana e balinesa ao mesmo tempo. É também chef, e é a anfitriã deste programa australiano que mostra a cozinha de Bali em episódios de 20 minutos. A estreia faz-se com dois de seguida. O primeiro é sobre a jaca, a fruta usada em inúmeros pratos, enquanto o segundo é sobre o coco.

INFANTIL

Monstros: Ao Trabalho!

Disney Channel, 10h55/18h55

Este spin-off de Monstros e Companhia, o filme de 2001 da Pixar que teve uma sequela em 2013, estreou-se no serviço de streaming Disney+ em 2021. São, no total, dez episódios, e passam de segunda a sexta de manhã e à tarde.

DESPORTO

Futebol: Benfica x Sporting

RTP1, 20h40

Jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.